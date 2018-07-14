РосСМИ попытались очернить Виду, но опозорились

Популярные российские СМИ продолжают истерию вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды. После его "Слава Украине!" журналисты РФ используют любой предлог, чтобы выставить спортсмена в невыгодном свете.

"Думаю, я больше не буду делать никаких видео. Давайте будем праздновать в воскресенье еще сильнее, чем сейчас. Но главное — привезти кубок в Хорватию. Пусть наши люди подожгут все, что горит!" — заявил игрок.

Известный Telegram-канал "Планерка" высмеял очередную попытку пропагандистких изданий выдать желаемое за действительное, показав, как редактора вырвали из контекста нейтральную фразу Виды, поместив ее в заголовок.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко поддержал футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду и экс-члена хорватской делегации Огнена Вукоевича.

Ранее экс-футболисты киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео, в котором посвятили Украине победу Хорватии над Россией на ЧМ-2018.

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.