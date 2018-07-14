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Чемпионат мира 2018
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РосСМИ попытались очернить Виду, но опозорились

4.1тЧитать новость на украинском

Популярные российские СМИ продолжают истерию вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды. После его "Слава Украине!" журналисты РФ используют любой предлог, чтобы выставить спортсмена в невыгодном свете.

"Думаю, я больше не буду делать никаких видео. Давайте будем праздновать в воскресенье еще сильнее, чем сейчас. Но главное — привезти кубок в Хорватию. Пусть наши люди подожгут все, что горит!" — заявил игрок.

Известный Telegram-канал "Планерка" высмеял очередную попытку пропагандистких изданий выдать желаемое за действительное, показав, как редактора вырвали из контекста нейтральную фразу Виды, поместив ее в заголовок.

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"Я сделал ошибку": Вида извинился перед пропагандистами, россияне ликуют

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко поддержал футболиста сборной Хорватии Домагоя Виду и экс-члена хорватской делегации Огнена Вукоевича.

Ранее экс-футболисты киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео, в котором посвятили Украине победу Хорватии над Россией на ЧМ-2018.

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да если честно, да ссать на вас на виду-хуиду, нужно футбол смотреть. а не читать всякую херню, быдлы вы ублюдки.
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