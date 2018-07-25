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Россиян нет: определена символическая сборная ЧМ-2018

1.2тЧитать новость на украинском

По итогам голосования, которое проводила FIFA, определена символическая сборная чемпионата мира 2018.Лидером по числу набранных голосов стал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

В символическую сборную также попали: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие: Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе(Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

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Тема
Чемпионат мира 2018
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Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Россия попала в восьмёрку сильнейших сборных мира.Кстати,а сколько укроинских футболистов попало в символическую сборную?
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