Россиян нет: определена символическая сборная ЧМ-2018

По итогам голосования, которое проводила FIFA, определена символическая сборная чемпионата мира 2018.Лидером по числу набранных голосов стал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

В символическую сборную также попали: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), нападающие: Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе(Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Ни один российский футболист не попал в сборную ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Днепра" отказался от медали ЧМ-2018