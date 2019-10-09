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10 октября • обновлено в 05:07
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Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

3.5т Читать материал на украинском

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября в Москве проведет матч 6-го тура отбора на чемпионат Европы-2020.

Поединок против Шотландии пройдет на стадионе "Лужники". Начало в 21:45.

Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер".

В записи игру покажут 11 октября в 04:10 "Матч! Футбол 1", в 13:35 "Матч ТВ", в 15:50 "Матч! Футбол 3".

Напомним, что перед шестым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I.

Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября национальная команда России ушла от провальной ничьей с Казахстаном. Лишь на последней минуте хозяева поля забили единственный мяч – 1:0.

8 июня сборная России в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
Россия Москва
Теги
сборная России по футболу Новости России
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Жду приятных новостей,о победе горцев,а смотреть не буду.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вперед Россия, вся Украина с вами
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Захаров Дмитрий, какая это вся???Надо уточнять, наверное имел введу Ватная Украина?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зачем это смотреть? Смотреть на быдлo паРашное?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Касаб Касабыч, свиномордый xoxлоскот, ты пасть открыл и г@вном потянуло. Из унитаза поужинал, падаль какляццкая?
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Кацaп Кацaпыч, ты можешь сидеть в темноте и пальцем в жопе кайфовать
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