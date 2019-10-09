Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября в Москве проведет матч 6-го тура отбора на чемпионат Европы-2020.

Поединок против Шотландии пройдет на стадионе "Лужники". Начало в 21:45.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер".

В записи игру покажут 11 октября в 04:10 "Матч! Футбол 1", в 13:35 "Матч ТВ", в 15:50 "Матч! Футбол 3".

Напомним, что перед шестым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября национальная команда России ушла от провальной ничьей с Казахстаном. Лишь на последней минуте хозяева поля забили единственный мяч – 1:0.

8 июня сборная России в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

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