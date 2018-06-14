Россия - Саудовская Аравия: видео голов ЧМ-2018

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по футбол-2018 обыграла команду Саудовской Аравии.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео голов.
Группа А
Россия – Саудовская Аравия 5:0
Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Смолов.
Саудовская Аравия – Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Шехри, Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи.
1:0 – 12 Газинский.
2:0 – 43 Черышев.
3:0 – 71 Дзюба.
4:0 – 90 Черышев
5:0 – 90 Головин.
Напомним, что хозяева мундиаля принимал одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия.
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