Россия - Саудовская Аравия: видео голов ЧМ-2018

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по футбол-2018 обыграла команду Саудовской Аравии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео голов.

Группа А

Россия – Саудовская Аравия 5:0

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Смолов.

Саудовская Аравия – Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Шехри, Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи.

1:0 – 12 Газинский.

2:0 – 43 Черышев.

3:0 – 71 Дзюба.

4:0 – 90 Черышев

5:0 – 90 Головин.

Напомним, что хозяева мундиаля принимал одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия.