Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минюста США, который обвинил Россию в подкупе чиновников ФИФА ради проведения ЧМ-2018.

"Мы читали в СМИ и не понимаем, о чём может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории", – цитирует слова Пескова издание Чемпионат.

Чемпионат мира 2018 года Спорт-Экспресс

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что это расследование уже не имеет никакого смысла, поскольку чемпионат мира 2018 года остался в прошлом.

"Пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо – прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание", – считает Колосков.

Напомним, что победителем ЧМ-2018 в России стала сборная Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции США опубликовало данные о подкупе представителями России чиновников ФИФА ради получения права на проведение чемпионата мира 2018 года.

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