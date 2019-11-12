Россия - Бельгия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Сборная России по футболу в субботу, 16 ноября в Санкт-Петербурге проведет матч 9-го тура отбора на чемпионат Европы-2020. Поединок против Бельгии пройдет на "Газпром Арене". Начало в 19:00.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер". В записи игру покажет 17 ноября в 12:35 "Матч ТВ". Время киевское.

Напомним, что перед девятым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I. Чтобы обеспечить итоговое первое место в группе, россиянам необходимо побеждать с разницей в три мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

8 июня сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.