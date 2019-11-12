Главная Новости
12 ноября • обновлено в 23:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Россия - Бельгия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

714
Читать материал на украинском

Сборная России по футболу в субботу, 16 ноября в Санкт-Петербурге проведет матч 9-го тура отбора на чемпионат Европы-2020. Поединок против Бельгии пройдет на "Газпром Арене". Начало в 19:00.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер". В записи игру покажет 17 ноября в 12:35 "Матч ТВ". Время киевское.

Новости
Сборная России устроила бойкот перед матчем отбора Евро-2020

Напомним, что перед девятым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I. Чтобы обеспечить итоговое первое место в группе, россиянам необходимо побеждать с разницей в три мяча.

Россия - Бельгия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

8 июня сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
сборная России по футболу сборная Бельгии по футболу Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Помойка даже в спортивном разделе комменты трёт, хотя какая страна такие и СМИ,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Исаев Денис
Исаев Денис
Достаточно 2-0 выиграть, в очередной раз убеждаюсь что на обсосе одни дегенераты работают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel