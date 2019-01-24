Российский топ-клуб выдвинул требования "Шахтеру" по Ракицкому

Российский футбольный клуб "Зенит" всеми силами пытается снизить итоговую трансферную стоимость защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Ярослав Ракицкий ФК Шахтер

Как сообщает Nevasport, со ссылкой на источник в спортивном департаменте клуба, переговоры о переходе защитника действительно имеют место быть. Однако "Зенит", по сведениям источника, не устраивает цена за футболиста. В руководстве клуба не хотят отдавать за игрока более 10 млн евро.

В переговорах "Зенит" напирает на возраст футболиста (летом игроку исполнится 30), а также на тот факт, что в игре Ракицкого последние два года не было прогресса. Позиция центрального защитника в "Зените", в целом, не требует срочного усиления, а потому в клубе переплачивать не намерены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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