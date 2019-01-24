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Российский топ-клуб выдвинул требования "Шахтеру" по Ракицкому

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Российский футбольный клуб "Зенит" всеми силами пытается снизить итоговую трансферную стоимость защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер

Как сообщает Nevasport, со ссылкой на источник в спортивном департаменте клуба, переговоры о переходе защитника действительно имеют место быть. Однако "Зенит", по сведениям источника, не устраивает цена за футболиста. В руководстве клуба не хотят отдавать за игрока более 10 млн евро.

В переговорах "Зенит" напирает на возраст футболиста (летом игроку исполнится 30), а также на тот факт, что в игре Ракицкого последние два года не было прогресса. Позиция центрального защитника в "Зените", в целом, не требует срочного усиления, а потому в клубе переплачивать не намерены.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
ФК Шахтер
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