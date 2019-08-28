Российский клуб вспомнил о трагически погибшем экс-вратаре сборной Украины

Российский клуб ЦСКА (Москва) почтил память своего экс-футболиста, украинского голкипера Сергея Перхуна, которого не стало 18 лет назад.

18 августа 2001 года 23-летний Перхун в результате столкновения с игроком "Анжи", получил смертельную травму головы, которая привела к отеку головного мозга, остановке мозгового кровотока с последовавшей за этим гибелью клеток головного мозга. Смерть наступила 28 августа в московской клинике, куда был доставлен украинский футболист.

Сергей Перхун "Спорт-Экспресс"

В память о Сергее Перхуне ЦСКА опубликовал видеоролик. "Из ворот - в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", - говорится в сообщении армейцев в Twitter.

Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28. august 2019

Сергей Перхун провел в 2001 году один матч за сборную Украины. За московский ЦСКА успел сыграть 13 матчей, шесть из них - на "ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб почтил память вратаря, расстрелянного в "ДНР" за украинскую позицию.

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