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Российский клуб вспомнил о трагически погибшем экс-вратаре сборной Украины

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Российский клуб ЦСКА (Москва) почтил память своего экс-футболиста, украинского голкипера Сергея Перхуна, которого не стало 18 лет назад.

18 августа 2001 года 23-летний Перхун в результате столкновения с игроком "Анжи", получил смертельную травму головы, которая привела к отеку головного мозга, остановке мозгового кровотока с последовавшей за этим гибелью клеток головного мозга. Смерть наступила 28 августа в московской клинике, куда был доставлен украинский футболист.

Сергей Перхун

Сергей Перхун

"Спорт-Экспресс"

В память о Сергее Перхуне ЦСКА опубликовал видеоролик. "Из ворот - в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", - говорится в сообщении армейцев в Twitter.

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Сергей Перхун провел в 2001 году один матч за сборную Украины. За московский ЦСКА успел сыграть 13 матчей, шесть из них - на "ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб почтил память вратаря, расстрелянного в "ДНР" за украинскую позицию.

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Место
Россия Москва
Тег
ЦСКА Москва
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