Российский футболист рассказал, как в Донецке и Киеве "Спартак" закидывали кирпичами

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров рассказал о противостоянии "красно-белых" с украинскими клубами в последние годы существования СССР.

Валерий Шмаров ТАСС

"Может, что-то обидное болельщики и кричали, но разве расслышишь, когда на трибунах 60–70 тысяч? Гул такой стоял, что подсказок на поле не разобрать было. Кирпичами, бывало, закидывали: в Донецке — автобус, в Киеве — поезд. Только отъехали от перрона, поезд ещё ход набрать не успел, как начали метать камни. В Донецке стекла в автобусе побили на выезде со стадиона. К счастью, без жертв", — цитирует Шмарова "Чемпионат.ком".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа "Спартак" уступил португальской "Браге" (1:2, 0:1) в двух матчах плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. "Красно-белые" в четвертый раз за последние семь лет не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы. Такой провал своей команды болельщики назвали позором для России.

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