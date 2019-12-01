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2 декабря • обновлено в 00:38
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Шевченко вывели из себя вопросом про Ракицкого

Шевченко вывели из себя вопросом про Ракицкого
Наставник не смог сдержаться
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Журналисты после церемонии жеребьевки финального турнира чемпионата Европы-2020 спросили у главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко про Ярослава Ракицкого.

"Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом", - не сдержался наставник, раздраженно ответив на вопрос.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

Напомним, что накануне сборная Украины по футболу на Евро-2020 попала в группу С. Были определены три команды-соперницы. Еще одна команда станет известна после стыковых матчей в марте. Позже Андрей Шевченко оценил жеребьевку для нашей сборной.

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Читайте все новости по теме "жеребьевка Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
жеребьевка Евро-2020
Персоны
Андрей Шевченко Ярослав Ракицкий
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