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Российская футболистка-чемпионка умерла в 23 года от остановки сердца

1.1т Читать материал на украинском

Футболистка подмосковного клуба ЖФК "Подольчанка" Полина Кобзева скончалась на 24-м году жизни.

Полина Кобзева

Полина Кобзева

Защитник умерла в результате остановки сердца. Клуб начал сбор материальной помощи родным Кобзевой.

В составе "Подольчанки" Кобзева одержала победу в чемпионате Московской области по мини-футболу в сезоне-2018/2019.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа не стало российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой. Многократная призерка соревнований Тамбовской области скончалась из-за проблем с сердцем. в 25 лет.

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Место
Россия
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