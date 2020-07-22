Криштиану Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров всех времен.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся на второе место по количеству забитых голов в официальных матчах за всю историю футбола.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери у себя в Twitter, дубль в ворота "Лацио" в 35-м туре Серии А позволил португальцу догнать бразильца Ромарио, на счету которого 734 гола. Лидирует в этом рейтинге "Король футбола" Пеле, который забил 767 голов в официальных матчах на протяжении своей карьеры.

На счету Криштиану Роналду уже 734 гола в официальных матчах Twitter Танкреди Палмери

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду отличился 30 раз в 30 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, дубль в ворота "Лацио" также помог португальцу побить рекорд Андрея Шевченко в Серии А и установить уникальное достижение в истории футбола по голам в сильнейших лигах Европы.