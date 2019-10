Роналду установил супердостижение в Лиге чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забив свой очередной гол в матче Лиге чемпионов против "Байера" (3:0), установил сразу несколько рекордов.

Португалец выиграл свой 102-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю прежнего рекордсмена – бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса. Гол Криштиану в ворота "Байера" стал 127-м голом Роналду в Лиге чемпионов (для сравнения – у Лео Месси из "Барселоны" 112 голов в ЛЧ) и 130-м в еврокубках (у Месси – 115).

Cristiano Ronaldo has now scored against record 33 different Clubs in Champions League by beating Raul who scored against 32 teams



