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2 октября • обновлено в 10:51
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Роналду установил супердостижение в Лиге чемпионов

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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забив свой очередной гол в матче Лиге чемпионов против "Байера" (3:0), установил сразу несколько рекордов.

Роналду установил супердостижение в Лиге чемпионов

Португалец выиграл свой 102-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю прежнего рекордсмена – бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса. Гол Криштиану в ворота "Байера" стал 127-м голом Роналду в Лиге чемпионов (для сравнения – у Лео Месси из "Барселоны" 112 голов в ЛЧ) и 130-м в еврокубках (у Месси – 115).

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Криштиану забивает в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом, которому он забивал (предыдущий рекорд – 32 клуба-жертвы – делят Рауль и Месси).

Отметим, что у аргентинского форварда "Барселоны" есть шанс догнать португальца хотя бы по последнему показателю: 2 октября "Барселона" принимает на своем стадионе миланский "Интер" в матче группы F Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол на последней секунде принес победу "Шахтеру" в Лиге чемпионов против "Аталанты".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия Турин
Тег
ФК Ювентус
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