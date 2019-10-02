Роналду установил супердостижение в Лиге чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забив свой очередной гол в матче Лиге чемпионов против "Байера" (3:0), установил сразу несколько рекордов.

Португалец выиграл свой 102-й матч в Лиге чемпионов и обошел по этому показателю прежнего рекордсмена – бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса. Гол Криштиану в ворота "Байера" стал 127-м голом Роналду в Лиге чемпионов (для сравнения – у Лео Месси из "Барселоны" 112 голов в ЛЧ) и 130-м в еврокубках (у Месси – 115).

Cristiano Ronaldo has now scored against record 33 different Clubs in Champions League by beating Raul who scored against 32 teams



Achievement unlocked 😁🐐⚽ pic.twitter.com/60ZSrv4WyR — Rish (@rishquez) 1 октября 2019 г.

Криштиану забивает в еврокубках уже 14-й сезон подряд, а "Байер" стал 33-м клубом, которому он забивал (предыдущий рекорд – 32 клуба-жертвы – делят Рауль и Месси).

Отметим, что у аргентинского форварда "Барселоны" есть шанс догнать португальца хотя бы по последнему показателю: 2 октября "Барселона" принимает на своем стадионе миланский "Интер" в матче группы F Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол на последней секунде принес победу "Шахтеру" в Лиге чемпионов против "Аталанты".

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