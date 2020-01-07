Роналду побил невероятный рекорд Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду превзошел достижение игрока "Барселоны" Лионеля Месси по количеству хет-триков в европейских топ-5 чемпионатах.

Как сообщает sports.ru, в матче 18-го тура итальянской Серии А против "Кальяри" португалец отличился тремя забитыми голами и помог своей команде одержать победу со счетом 4:0. Туринский клуб делит первое место с миланским "Интером", имея в своем активе 45 очков.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Чемпионат

Этот хет-трик стал для Роналду 36-м в клубной карьере. 34 из них были забиты за мадридский "Реал" в Ла Лиге, еще по одному за "Манчестер Юнайтед" в Англии и "Ювентус" в Италии. На счету Месси 35 хет-триков за "Барселону" в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду обогнал легендарного британца Дэвида Бекхэма в необычном рейтинге.

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