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Роналду опозорился в матче Серии А

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Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей итальянской карьере не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура чемпионата страны против "Кьево", который в итоге "Ювентус" выиграл - 3:0.

Эпизод случился на 52-й минуте игры. Криштиану сильно пробил с точки, но не сумел переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино, который отбил мяч в нижнем углу. До этой неудачи Роналду реализовал все 4 попытки с одиннадцатиметровой отметки.

Интересный, что после этой неудачи, Роналду сравнялся с Месси по числу незабитых пенальти - по 25. Правда, португальский футболист свои 25 пенальти не реализовал из 139 попыток, а аргентинец – из 108.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в Серии А 19 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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