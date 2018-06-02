Роналду объявил партнерам об уходе из "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду еще за несколько недель до финала Лиги чемпионов сказал партнерам по команде о намерении покинуть клуб по завершении сезона.

Португалец объяснял свое решение тем, что ситуация в клубе усложнилась для него, сообщает Marca.

Тем не менее, для игроков "Реала" стало неожиданностью то, что 33-летний форвард решил объявить об этом публично сразу после победы в финальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1) на прошлой неделе.

Капитан мадридской команды Серхио Рамос после игры сделал Роналду замечание из-за его высказываний.

По информации издания, футболисты "сливочных" сейчас полагают, что Криштиану действительно уходит. Руководство клуба, в свою очередь, осталось недовольно его заявлением после финала, но в то же время сохраняет спокойствие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото Криштиану Роналду из Киева собрало 7 млн лайков за сутки.