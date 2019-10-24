Футболист сборной Украины забил фантастический гол и спас команду в Лиге Европы

Украинский футболист бельгийского "Гента" Роман Яремчук отметился невероятным ударом в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы против немецкого "Вольсфбурга".

Нападающий сборной Украины при счете 0:2 отквитал один гол. На 41-й минуте он получил пас на подступах к штрафной соперника и метров с 18 мощнейшим выстрелом отправил мяч четко в нижний угол. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

А на 4-й компенсированной минуте ко второму тайму Яремчук забил второй гол и спас для своей команды ничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук высмеял Россию после победы Украины над сборной Португалии в квалификации Евро-2020. В этой игре наш нападающий забил эффектный гол.

После этого бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной.

Позже на защиту Романа стал депутат Госдумы Игорь Лебедев

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