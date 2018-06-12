Робби Уильямса "затравили" в Англии за прогиб перед Путиным на ЧМ-2018

Знаменитый певец Робби Уильямс подвергся жесткой критике на родине в Великобритании после того, как стало известно, что он выступит в России на церемонии открытия ЧМ-2018.

Финансист Уильям Браудер назвал такие действия музыканта постыдными.

"Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует", – сказал Браудер в интервью The Telegraph.

Политик Стивен Даути возмущен отношением Уильямса к происходящему в мире.

"В то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы. Я удивлен и разочарован, что он согласился получить деньги от ФИФА и России", – добавил Даути.

Еще один английский политик Джон Вудкок также не смог сдержать эмоций, выразив солидарность с коллегой.

"Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле. Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – подчеркнул Вудкок.

Напомним, что накануне Путин сделал заявление о ЧМ-2018, вызвав агонию у россиян.