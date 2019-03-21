Провал России: результаты отбора на Евро-2020 21 марта

Состоялись первые поединки квалификации чемпионата Европы-2020. Соперники в группах C, E, G и I провели первые встречи.

Из результатов стоит отметить проигрыш России в меньшинстве в матче с бельгийцами, а также сенсационную разгромную победу Казахстана над Шотландией.

Группа C

Голландия – Беларусь 4:0

Голы: 1:0 – 1 Депай, 2:0 – 21 Вейналдум, 3:0 – 55, пенальти Депай, 4:0 – 86 ван Дейк.

Голландия – Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис (Тете, 68), ван Дейк, Депай, де Рон (Проппер, 46), Бергвейн, де Йонг, Бабел (Промес, 59), Вейналдум.

Беларусь – Горбунов, Мартынович, Поляков, Шитов, Сиваков, Драгун (Лаптев, 87), Маевский, Путило, Ковалев (Савицкий, 79), Стасевич, Сигневич (Сарока, 63).

Предупреждения: Драгун (30), Путило (32), де Рон (34).

Северная Ирландия – Эстония 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 56 Макгинн, 2:0 – 75, пенальти Дэвис.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Эванс, Макнейр, Сэвилл, Даллас, Макгинн (Маклафлин, 84), Дэвис, Джонс (Фергюсон, 81), Лаферти (Мадженнис, 76).

Эстония – Лепметс, Метс, Вихманн, Тамм, Камс, Пикк, Оямаа (Васильев, 68), Баранов, Аньер (Зенев, 76), Кяйт, Дмитриев (Саппинен, 85).

Предупреждение: Тамм (35).

Группа E

Хорватия – Азербайджан 2:1

Голы: 0:1 – 19 Шейдаев, 1:1 – 44 Баришич, 2:1 – 79 Крамарич.

Хорватия – Калинич, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Модрич (Бадель, 90), Брекало, Ракитич, Ковачич (Влашич, 73), Перишич, Петкович (Ребич, 69), Крамарич.

Азербайджан – Агаев, Гусейнов, Мамедов, Медведев, Паскуаль, Рахимов, Ришард (Махмудов, 73), Гараев (Дадашов, 88), Мадатов, Назаров (Абдуллаев, 58), Шейдаев.

Предупреждение: Медведев (67).

Словакия – Венгрия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 42 Дуда, 2:0 – 84 Руснак.

Словакия – Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Мак (Стох, 79), Гамшик, Дуда (Шафранко, 88), Куцка, Руснак (Мигалик, 90), Лоботка.

Венгрия – Гулачи, Ланг (Холендер, 81), Корхут, Орбан, Кадар, Кляйнхайслер (Собослаи, 55), Надь, Ковач, Кальмар (Джуджак, 61), Ловренчич, Салаи.

Предупреждения: Кальмар (10), Вавро (21), Куцка (50), Корхут (59), Гамшик (77), Надь (88), Шкриньяр (89).

Группа G

Австрия – Польша 0:1

Гол: 0:1 – 68 Пионтек.

Австрия – Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер, Алаба, Лазаро (Янко, 81), Гриллич (Онисиво, 84), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Лайнер.

Польша – Шченсны, Кендзера, Беднарек, Глик, Берешиньски, Крыховяк, Зелиньски (Пионтек, 59), Клих, Гросицки (Паздан, 90), Левандовски, Милик (Франковски, 46).

Предупреждения: Драгович (51), Берешиньски (54), Алаба (81).

Израиль – Словения 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 48 Шпорар, 1:1 – 55 Захави.

Израиль – Харуш, Бен Харуш, Таватха (Коэн, 77), Даса, Таа, Перец, Еини, Захави, Кайяль (Соломон, 63), Натхо (Коэн, 79), Дабур.

Словения – Облак, Струна, Йокич, Стоянович, Мевля, Куртич, Крхин, Иличич, Зайц (Чрнигой, 62), Вербич (Бийол, 90), Шпорар (Бохар, 85).

Предупреждения: Натхо (29), Дабур (50), Перец (86), Йокич (87).

Македония – Латвия 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 11 Алиоски, 2:0 – 29 Элмаз, 2:1 – 88, автогол Велкоски, 3:1 – 90 Элмаз.

Македония – Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Николов, Хасани (Элмаз, 23), Барди, Трайковски (Маркоски, 84), Несторовски, Пандев (Ристевски, 71).

Латвия – Ванин (Штейнбор, 33), Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Габов, Исаев, Цыганик, Шабала (Улдрикис, 79), Карашаускс (Тоберс, 69), Ракель.

Предупреждение: Цыганик (60).

Удаление: Цыганик (90).

Группа I

Казахстан – Шотландия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 6 Перцух, 2:0 – 10 Вороговский, 3:0 – 51 Зайнутдинов.

Казахстан – Непогодов, Малый, Ерланов (Ахметов, 81), Постников, Суюмбаев, Меркель, Куат, Зайнутдинов (Мужиков, 84), Вороговский, Муртазаев (Турысбек, 68), Перцух.

Шотландия – Бэйн, Шинни, Маккенна, Бейтс, Палмер, Макгинн (Мактомини, 70), Армстронг, Форрест (Макналти, 81), Макгрегор, Берк, Макберни (Расселл, 61).

Предупреждения: Меркель (38), Шинни (83), Суюмбаев (90).

Кипр – Сан-Марино 5:0 (4:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 19, пенальти Сотериу, 2:0 – 23, пенальти Сотериу, 3:0 – 26 Кусулос, 4:0 – 31 Эфрем, 5:0 – 56 Лайфис.

Кипр – Панаги, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Георгиу, Деметриу (Меркис, 65), Эфрем, Артиматас, Папулис (Шполярич, 54), Сотериу (Макрис, 27), Митидис.

Сан-Марино – Бенедеттини, Симончини, Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Джарди (Лунадеи, 74), Муларони, Нанни (Витайоли, 46), Ринальди (Хирш, 46), Берарди.

Предупреждения: Симончини (18), Голинуччи (20), Джарди (20), Палацци (71).

Бельгия – Россия 3:1

Голы: 1:0 – 14 Тилеманс, 1:1 – 16 Черышев, 2:1 – 45, пенальти Азар, 3:1 – 88 Азар.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Кастань, Алдервейрелд, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Шадли, 84), Азар, Мертенс, Батшуайи.

Россия – Гильерме, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Набабкин, Головин, Жирков, Кузяев (Ан. Миранчук, 26), Ахметов, Черышев (Чалов, 65), Дзюба (Смолов, 77).

Предупреждения: Головин (18), Мертенс (89).

Удаление: Головин (90).

Бельгия - Россия

Как сообщал OBOZREVATEL, бельгийский вратарь Тибо Куртуа допустил чудовищный ляп в матче против России и привез гол в свои ворота.

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