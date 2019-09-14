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14 сентября • обновлено в 13:24
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Рецидив: "Динамо" нелепо потеряло легионера

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С датским легионером киевского "Динамо" Миккелем Дуэлундом на тренировке случился рецидив травмы, сроки восстановления пока неизвестны.

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд

ФК Динамо

"Миккель буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции, и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", – цитирует пресс-служба "Динамо" главного тренера Алексея Михайличенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Дуэлунд и Вербич выразили желание покинуть "Динамо" и зимой могут быть выставлены на трансфер.

Словенский легионер киевского "Динамо" позже опроверг информацию о бунте в столичной команде и желании покинуть клуб.

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Персона
Миккель Дуэлунд
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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