Главная Новости
8 сентября • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Решил пожертвовать": в "ДНР" сделали громкое заявление про "Шахтер"

9.8т Читать материал на украинском

"Министр" спорта "донецкой народной республики" Николай Тарапат заявил, что Ринат Ахметов пожертвовал Донецком, когда перевез "Шахтер" в Киев.

"Донбасс Арена"

"Донбасс Арена"

BBC

"Вернется ли "Шахтер" на "Донбасс Арену"? Это зависит от Ахметова. Мы не можем комментировать его решения. По каким-то деловым причинам он решил пожертвовать Донецком и перевезти клуб. Кто знает? Может быть, в будущем "Шахтер" сможет стать ключом к миру", — цитирует Тарапата BBC.

Новости
Жители Донецка "отреклись" от Ахметова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Персона
Ринат Ахметов
Место
Украина Донецк
Теги
ФК Шахтер Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
44
32
Смешно
1
Интересно
5
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel