"Решил пожертвовать": в "ДНР" сделали громкое заявление про "Шахтер"

"Министр" спорта "донецкой народной республики" Николай Тарапат заявил, что Ринат Ахметов пожертвовал Донецком, когда перевез "Шахтер" в Киев.

"Донбасс Арена" BBC

"Вернется ли "Шахтер" на "Донбасс Арену"? Это зависит от Ахметова. Мы не можем комментировать его решения. По каким-то деловым причинам он решил пожертвовать Донецком и перевезти клуб. Кто знает? Может быть, в будущем "Шахтер" сможет стать ключом к миру", — цитирует Тарапата BBC.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее

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