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9 декабря • обновлено в 14:51
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Решение ФИФА: названа "лазейка" России на участие в ЧМ-2022 по футболу

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В ФИФА должны принять индивидуальное решение по участию сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Финальный турнир пройдет в Катаре.

На проведение в России чемпионата Европы-2020 (матчи примет Санкт-Петербург) решение не повлияет.

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

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Напомним, в понедельник, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года. При этом исполком разрешил "чистым" российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию.

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Читайте все новости по теме "ЧМ-2022" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Темы
ЧМ-2022 допинговый скандал
Теги
ФИФА сборная России по футболу
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