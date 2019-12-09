Решение ФИФА: названа "лазейка" России на участие в ЧМ-2022 по футболу

В ФИФА должны принять индивидуальное решение по участию сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Финальный турнир пройдет в Катаре.

На проведение в России чемпионата Европы-2020 (матчи примет Санкт-Петербург) решение не повлияет.

Сборная России по футболу РИА Новости

Напомним, в понедельник, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года. При этом исполком разрешил "чистым" российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию.

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