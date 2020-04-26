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26 апреля • обновлено в 20:57
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Ребров раскритиковал Лобановского

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Знаменитый динамовец и главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров раскритиковал решение легендарного Валерия Лобановского сделать в 2000 году базовой командой сборной Украины киевское "Динамо".

Валерий Лобановский и Сергей Ребров

Валерий Лобановский и Сергей Ребров

"Костяк команды по-прежнему составляли представители "Динамо", и в той ситуации совмещение тренером двух постов было, наверное, оправданным. Но я все равно считаю, что сборная — это коллектив всей страны, и там не должно быть какого-то базового принципа. Да, нам не нужно было перестраиваться в отношении требований к тренировкам и играм, мы были сыграны, хорошо понимали друг друга. Но в конечном итоге сборная Украины снова не смогла добиться результата" - цитирует Реброва Команда1.

"Можно говорить о том, что нам не повезло с жеребьевкой в плей-офф, но на этот раз была такая группа, в которой нужно было занимать первое место, а мы его, считаю, сами подарили полякам…", - добавил Сергей Станиславович.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард сборной России Александр Кержаков, который сейчас тренирует ее юношескую команду, восхитился методами легендарного Валерия Лобановского и заявил, что пошел бы работать к нему ассистентом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Сергей Ребров Валерий Лобановский
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