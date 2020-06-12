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12 июня • обновлено в 13:14
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Ребров может вернуться в "Динамо": СМИ назвали условие

  • Украинский тренер возглавлял киевский клуб в 2014-2017 годах

  • Он дважды выиграл украинскую Премьер-лигу в сезонах 2014/15 и 2015/16 и дважды завоевал Кубок Украины в 2014-м и 2015-м

  • В сезоне 2015/16 Ребров сумел вывести "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 17 лет

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Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может вернуться на пост наставника "Динамо", если команде не удастся пробиться в квалификацию Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона и Алексей Михайличенко будет уволен.

Как сообщает издание Sabah, наиболее приоритетным вариантом для украинца является работа в киевском клубе, поэтому он ждет предложения от "Динамо", прежде чем договариваться с другими командами, номером один среди которых остается турецкий "Фенербахче", за который Ребров выступал в 2002-2004 годах.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

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Украинский специалист работает с "Ференцварошем" с 2018 года. С венгерской командой он стал чемпионом страны в сезоне 2018/19 и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше первенства, оторвавшись от второго места на девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата Венгрии подопечные Реброва невероятным образом упустили победу над одним из аутсайдеров, пропустив два мяча в компенсированное ко второму тайму время.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Ребров
Теги
ФК Ференцварош Фенербахче Стамбул ФК Динамо Киев
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