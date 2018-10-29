Официально: "Реал" выгнал главного тренера

Испанский специалист Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера мадридского "Реала". Последней каплей для совета директоров стал разгром в Эль-Класико от "Барселоны" (1:5).
Хулен Лопетеги
Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший "Кастилью". Аргентинский специалист приступит к выполнению обязанностей завтра, 30 октября.
Comunicado Oficial. #RealMadridhttps://t.co/zLNpJepnph— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 29 октября 2018 г.
Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, "Порту" и других командах.
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