Официально: "Реал" выгнал главного тренера

Испанский специалист Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера мадридского "Реала". Последней каплей для совета директоров стал разгром в Эль-Класико от "Барселоны" (1:5).

Хулен Лопетеги

Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший "Кастилью". Аргентинский специалист приступит к выполнению обязанностей завтра, 30 октября.

Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, "Порту" и других командах.