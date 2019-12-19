"Реал" сделал резкое заявление после Эль-Класико: что произошло

Перенесенный матч между "Реалом" и "Барселоной" закончился нулевой ничьей, но представители мадридского клуба считают результат несправедливым из-за ошибок арбитра и системы VAR.

"Рафаэль Варан мог заработать два пенальти за нарушения правил против него во время Эль-Класико. Сначала Клеман Ленгле ударил его шипами в верхнюю поверхность бедра, но ни арбитр, ни VAR не обратили внимания на инцидент. Еще через две минуты Иван Ракитич прихватил Варана за футболку, после чего он снова оказался на газоне. Этот эпизод тоже остался незамеченным", – гласит заявление на официальном сайте мадридского "Реала".

Рафаэль Варан в окружении игроков "Барселоны"

Французский футболист выложил фотографию своего бедра после столкновения с Ленгле. Как видим, контакт с шипами защитника "Барселоны" точно имел место.

ESCALOFRIANTE.



Así quedó la PIERNA de @raphaelvarane tras la entrada de LENGLET. ¿Por qué NO ENTRÓ el VAR?



¡Lo analizamos a las 23:57h en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/z9XyeL7xdZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Реала" Зинедин Зидан установил историческое достижение в матчах Эль-Класико.

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