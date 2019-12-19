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19 декабря • обновлено в 13:10
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"Реал" сделал резкое заявление после Эль-Класико: что произошло

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Перенесенный матч между "Реалом" и "Барселоной" закончился нулевой ничьей, но представители мадридского клуба считают результат несправедливым из-за ошибок арбитра и системы VAR.

"Рафаэль Варан мог заработать два пенальти за нарушения правил против него во время Эль-Класико. Сначала Клеман Ленгле ударил его шипами в верхнюю поверхность бедра, но ни арбитр, ни VAR не обратили внимания на инцидент. Еще через две минуты Иван Ракитич прихватил Варана за футболку, после чего он снова оказался на газоне. Этот эпизод тоже остался незамеченным", – гласит заявление на официальном сайте мадридского "Реала".

Рафаэль Варан в окружении игроков "Барселоны"

Рафаэль Варан в окружении игроков "Барселоны"

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Французский футболист выложил фотографию своего бедра после столкновения с Ленгле. Как видим, контакт с шипами защитника "Барселоны" точно имел место.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Реала" Зинедин Зидан установил историческое достижение в матчах Эль-Класико.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Барселона
Теги
Реал Мадрид ФК Барселона
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