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10 декабря • обновлено в 10:46
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"Реал" принял новое решение по вратарю сборной Украины

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"Реал" намерен расторгнуть арендное соглашение с "Вальядолидом", в котором числится украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

Как сообщает Football.ua, в договоре между клубами не прописана такая возможность, однако хорошие взаимоотношения команд могут помочь "Реалу" вернуть украинца.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

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Стоит отметить, что окончательное решение по расторжению аренды будет принято только после того, как мадридцы смогут найти клуб, в котором Лунин сможет получать постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне украинский голкипер не провел ни одного матча в стартовом составе "Вальядолида", не сумев выиграть конкуренцию у Хорди Масипа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин занял пятое место в списке лучших молодых игроков мира.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолид
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Хо Хол
Хо Хол
Ну такой замечательный вратарь, просто отличный вратарь, прям просто супер. Только 0 матчей в сезоне и уже вторая команда хочет от него избавиться.
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