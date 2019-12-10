"Реал" принял новое решение по вратарю сборной Украины

"Реал" намерен расторгнуть арендное соглашение с "Вальядолидом", в котором числится украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

Как сообщает Football.ua, в договоре между клубами не прописана такая возможность, однако хорошие взаимоотношения команд могут помочь "Реалу" вернуть украинца.

Андрей Лунин Gottstat.com

Стоит отметить, что окончательное решение по расторжению аренды будет принято только после того, как мадридцы смогут найти клуб, в котором Лунин сможет получать постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне украинский голкипер не провел ни одного матча в стартовом составе "Вальядолида", не сумев выиграть конкуренцию у Хорди Масипа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин занял пятое место в списке лучших молодых игроков мира.

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