"Реал" предложил унизительный контракт Криштиану Роналду

Мадридский "Реал" предложил новый контракт своему знаменитому форварду Криштиану Роналду, по которому португалец будет получать € 25 млн в год. Это гораздо меньше чем у форвардов Лионеля Месси и Неймара.

Как сообщает авторитетное испанское издание COPE, помимо оклада будут предусмотрены бонусы за победы в турнирах: € 2 млн Криштиану получит за победу в Лиге чемпионов, € 1,5 млн — за первое место чемпионата Испании, € 1 млн — за выигранный "Золотой мяч" и € 1 млн — за Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Роналду готов остаться в мадридском клубе, если его зарплата составит € 80 млн евро в год. "Пари Сен-Жермен", заинтересованный в приобретении португальца, предложил Роналду оклад в размере € 45 млн в год.

Недавно стало известно, сколько получит "Реал" за Криштиану Роналду.