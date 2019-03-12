"Реал" подставил вратаря сборной Украины

Новый тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на украинского вратаря Андрея Лунина. Голкипер сборной Украины перешел в "королевский клуб" летом 2018 года, однако сейчас на правах аренды выступает за "Леганес".

Новый тренер "бланкос" рассчитывает на двух основных вратарей клуба Тибо Куртуа и Кейлора Наваса, а вот место третьего голкипера займет сын французского специалиста Люка Зидан. Таким образом, будущее Лунина в "Реале" пока остается под вопросом, сообщает AS.

Андрей Лунин C.D.Leganes

Напомним, что "Реал" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв в домашнем матче "Аяксу" 1:4. Также мадридский клуб прекратил выступления в полуфинале Кубка Испании, уступив своему принципиальному сопернику - каталонской "Барселоне". Кроме того, отставание "Реала" в чемпионате Испании от "сине-гранатовых" - 12 очков. Проваленный сезон заставил президента мадридского клуба Флорентино Переса пойти на отчаянный шаг и уволить второго тренера за сезон. В октябре 2018 года клуб покинул Хулен Лопетеги, а в марте 2019 - Сантьяго Солари.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал лучшим игроком своей команды в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико". Украинский вратарь отбил пенальти от Сауля, однако не сумел справиться с добиванием.

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