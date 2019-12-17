"Реал" и "Барселона" пойдут на крайние меры перед Эль-Класико

"Реал" и "Барселона" будут вынуждены жить в одном отеле накануне Эль-Класико из-за усиленных мер безопасности.

Как сообщает Sportarena, в сторону "Камп Ноу" команды одновременно отправятся на двух автобусах из отеля "София", а сопровождать их будут 12 полицейских фургонов.

Эль-Класико Телеканал Футбол

Напомним, что каталонская полиция не уверена, что сможет обеспечить полный контроль над безопасностью легендарного противостояния. По этой причине было собрано экстренное совещание Федерации футбола Испании, на котором были проработаны все возможные сценарии развития событий во время Эль-Класико.

Изначально поединок между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться 26 октября в рамках десятого тура, но из-за массовых беспорядков в столице Каталонии он был перенесен на 18 декабря.

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