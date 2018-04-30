Реал – Бавария: прогноз букмекеров на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" считается явным фаворитом ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Подопечные Юппа Хайнкеса после волевой победы в Германии примут соперника на родном "Сантьяго Бернабеу". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Бавария. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на победу "сливочных" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Баварии" достигают уровня 3,10. При этом аналитики не имеют сомнений в том, что "Реал" выйдет в третий подряд финал Лиги чемпионов. На соответствующую позицию предлагается с коэффициентом 1,22. Проход же немецкой команды в решающий матч турнира на НСК "Олимпийский" оценивается показателем 4,00.

Как сообщал "Обозреватель", в первом полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" добыл волевую победу над мюнхенской "Баварией" – 2:1.