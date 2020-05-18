Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Размытое понятие": Шевченко высказался о будущем в сборной Украины

4.6т
Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что работа в национальной команде остается для него главным приоритетом, несмотря на слухи, которые связывают его с "Миланом".

"Слухи о переходе в "Милан"? Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата", – цитирует слова Шевченко издание Динамо Киев от Шурика.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Легендарный футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в клубе, в котором отлично проявил себя в роли игрока.

"Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно, судьба подарит шанс стать тренером "россонери". Будущее – это размытое понятие. В данный момент я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой", – добавил наставник сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко назвал момент в карьере, повтор которого он не может смотреть до сих пор.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Андрей Шевченко
Теги
ФК Милан Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку