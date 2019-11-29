Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Расскажем внукам": тренер "Мальме" прокомментировал матч с "Динамо"

1.2т
Читать материал на украинском

Главный тренер шведского "Мальме" Уве Реслер прокомментировал победу над киевским "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Расскажем внукам": тренер "Мальме" прокомментировал матч с "Динамо"

ФК "Мальме"

"Мы начали матч очень хорошо, забили, но потом возникли проблемы, "Динамо" показало качество, которым обладает. Но Ракип (автор третьего забитого мяча "Мальме" - Ред.) с его энергией и атакующим настроем изменил ход матча для нас. Он поднял команду!" – сказал Реслер в интервью шведским СМИ.

Также он добавил, что поединок с "Динамо" войдет в историю.

Новости
"Это было эмоционально": герой "Мальме" рассказал о матче с "Динамо" в Лиге Европы

"Не думаю, что красная карточка помогла нам в этой встрече. Все решил характер! Это был незабываемый вечер. Уверен, мы будем рассказывать о нем внукам. Розенберг забил дважды и всегда находился в нужном месте. Я уважаю его игровую карьеру и его самого как человека. Памятный матч", – отметил главный тренер "Мальме".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо", выигрывая по ходу матча, проиграло "Мальме" на последних секундах со счетом 3:4 в рамках 5-го тура Лиги Европы.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Место
Швеция Мальмё
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
МОЩНО УНИЗИЛИ ДИНАМО
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги