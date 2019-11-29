"Расскажем внукам": тренер "Мальме" прокомментировал матч с "Динамо"

Главный тренер шведского "Мальме" Уве Реслер прокомментировал победу над киевским "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

ФК "Мальме"

"Мы начали матч очень хорошо, забили, но потом возникли проблемы, "Динамо" показало качество, которым обладает. Но Ракип (автор третьего забитого мяча "Мальме" - Ред.) с его энергией и атакующим настроем изменил ход матча для нас. Он поднял команду!" – сказал Реслер в интервью шведским СМИ.

Также он добавил, что поединок с "Динамо" войдет в историю.

"Не думаю, что красная карточка помогла нам в этой встрече. Все решил характер! Это был незабываемый вечер. Уверен, мы будем рассказывать о нем внукам. Розенберг забил дважды и всегда находился в нужном месте. Я уважаю его игровую карьеру и его самого как человека. Памятный матч", – отметил главный тренер "Мальме".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо", выигрывая по ходу матча, проиграло "Мальме" на последних секундах со счетом 3:4 в рамках 5-го тура Лиги Европы.

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