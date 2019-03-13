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Раскрыта зарплата Зидана в "Реале"

1.1тЧитать материал на украинском

Авторитетное издание El Confidencial раскрыло детали контракта французского тренера Зинедина Зидана с мадридским "Реалом".

Возвращение в Испанию принесло знаменитому французу базовую зарплату в 12 миллионов евро в год. При этом журналисты сумма может вырасти, благодаря бонусам.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

До ухода из клуба в 2018-м зарплата Зидана составляла 7,5 миллиона евро.

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Зидан выдвинул требование "Реалу"

Зинедин возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Зинедин Зидан
Место
ИспанияМадрид
Тег
Реал Мадрид
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