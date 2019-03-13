Раскрыта зарплата Зидана в "Реале"

Авторитетное издание El Confidencial раскрыло детали контракта французского тренера Зинедина Зидана с мадридским "Реалом".
Возвращение в Испанию принесло знаменитому французу базовую зарплату в 12 миллионов евро в год. При этом журналисты сумма может вырасти, благодаря бонусам.
Зинедин Зидан
До ухода из клуба в 2018-м зарплата Зидана составляла 7,5 миллиона евро.
Зинедин возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 марта мадридский "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, потерпев позорное поражение от "Аякса" со счетом 1:4 .
3 марта в Мадриде "Реал" проиграл "Барселоне". Эта неудача увеличила разрыв между командами до 12 очков, оставив "Реалу" лишь теоретически-математические шансы на борьбу за "золото".
27 февраля "Реал" завершил выступление в Кубке Испании, в полуфинале "сгорев" дома "Барселоне" 0:3 (после 1:1 в Каталонии).
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