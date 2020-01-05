Расизм с Тайсоном: главные скандалы в футболе в 2019-м

Украинский футбол на зимних каникулах. В Favbet Лиге 12 ее участников отыграли 18 туров. Матчи 19-го тура, которым откроется вторая часть сезона, запланированы на 22 февраля. Заключительный, 22-й, тур – на 14 марта.

После этого дюжина клубов разобьется на две шестерки. Последняя команда по итогам чемпионата покинет лигу сильнейших, которая в следующем сезоне планирует расшириться до 14-ти участников. А через несколько лет, возможно, и до 16-ти. Ведь это было, было…

Новости УЕФА включил украинца в топ главных талантов европейского футбола

Чемпион Украины практически определился. К своей 13-й в истории "золотой" вершине уверенно мчится донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 50 очков после 16-ти добытых побед в 18-ти матчах (при двух ничьих). По ходу чемпионата команда португальского специалиста Луиша Каштру громила "Мариуполь" – 5:1, "Олимпик" – 4:0, "Ворсклу" – 6:0. Надежно защищает свои ворота 35-летний Андрей Пятов, уверенно играют Степаненко, Тайсон, Марлос, Мораес, Алан Патрик…

Четыре клуба ведут борьбу за "серебро". Вот только я уверен, что "Динамо" не даст шансов "Заре", "Десне" и "Александрии", и в 12-й раз станет вице-чемпионом страны. К сожалению, не так много зрителей собирают матчи нашего первенства. Исключение – украинское "классико" между "Динамо" и "Шахтером", которое вызывает повышенный интерес у болельщиков.

Несомненно, черным днем отечественного главного турнира стал матч 14-го тура, который прошел 10 ноября в Харькове. Впервые из-за расистских выкриков в адрес игроков "горняков" Тайсона и Дентиньо с киевского фан-сектора матч незадолго до финального свистка был прерван. Арбитр Николай Балакин увел с поля футболистов, и вновь появились они на газоне ОСК "Металлист" лишь спустя 8 минут.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс не только в украинском футбольном обществе, но и по всему миру. В поддержку оскорбленных игроков выступили многие футболисты зарубежных клубов, в том числе звезда сборной Бразилии и ПСЖ Неймар, форвард "Реала" Винисиус Жуниор, игроки "Манчестер Сити" Фернандиньо и Габриэл Жезус, а также многие другие известные не только в мире футбола люди. Среди них – и народный депутат, знаменитый украинский борец, чемпион мира, олимпийский призер Жан Беленюк.

"К сожалению, в нашей стране еще есть проявление бытового расизма. Я считаю это недопустимым. То, что мы могли наблюдать в матче, - это в первую очередь не делает чести самому движению болельщиков. Я уважаю футболистов как "Динамо", так и "Шахтера", которые своим трудом и потом проявляют себя, показывают высокого уровня футбол и способствуют развитию спорта в Украине. Эти ребята заслуживают только уважения со стороны нашего общества. А когда их таким образом встречают и реагируют на их игру, это вызывает у меня, как у украинца и человека, прожившего всю жизнь в этой стране, недоумение и досадные ощущения", – отметил спортсмен.

Кстати, этой осенью подобных случаев проявления расизма на европейских стадионах было предостаточно.

Сборная Болгарии. В матче отбора на Евро-2020 (14 октября) фанаты сборной Болгарии оскорбляли темнокожих футболистов команды Англии, а также демонстрировали нацистское приветствие. За это УЕФА наказал Болгарию закрытием трибун стадиона на два домашних матча (один из которых условно) и штрафом в размере 75 тысяч евро. После этого инцидента глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку, а прокуратура Болгарии пообещала привлечь виновных к административной ответственности и запретить им посещать футбольные матчи.

Сборная Сербии. Еще один инцидент проявления расизма был зафиксирован также в поединке отбора на Евро-2020 между командами Сербии и Португалии. За расистское поведение болельщиков сборной Сербии наказали двумя домашними матчами без зрителей (один из которых условно) и штрафом в размере 33 250 евро.

"Лацио". УЕФА наказал итальянский клуб из-за расистских выкриков фанатов в матче Лиге Европы против французского "Ренна". "Лацио" должно было повести один матч в еврокубках при частично закрытых трибунах (4 сектора) и заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также клуб получил испытательный срок до конца года. За этот период еще один матч "Лацио" будет сыгран без зрителей.

"Расизм - это демонстрация превосходства по расовому признаку. Такое поведение является грубейшим нарушением не только в сфере спорта, но и в других сферах публичной жизни. Борьба с проявлениями расизма является приоритетным направлением государственной политики большинства развитых стран. В сфере футбола эта функция возложена на национальные ассоциации. В Украине это - УАФ, уставом которой предусмотрены соответствующие положения, в том числе закреплена абсолютная нетерпимость к этому явлению, направленность на противодействие и категорическую борьбу с расизмом", – говорит известный спортивный юрист Илья Скоропашкин.

УАФ наказал клуб "Динамо" из-за поведения киевских ультрас денежным штрафом в 500 тысяч гривен, а также проведением одного домашнего матча без зрителей. В итоге от действий кучки неадекватных людей пострадали настоящие болельщики "бело-синих", которые будут лишены возможности прийти на стадион и поддержать любимую команду.

Будем надеяться, что инцидент, подобный харьковскому, больше в нашем футболе никогда не повторится. Друзья, играйте в футбол, любите футбол, смотрите футбол, а все о вашей любимой игре читайте на OBOZREVATEL.

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