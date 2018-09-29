Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий отметился великолепным ударом в 10-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. 29-летний игрок сборной Украины забил с 25 метров в поединке против львовских "Карпат".

На 12-й минуте арбитр назначил штрафной удар за подкат Мехремича против Степаненко. Исполнять стандарт взялся Ракицкий и сделал это безукоризненно. Мяч после выстрела Ярослава по идеальной траектории влетел четко в девятку.

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Напомним, что игра "Карпаты" - "Шахтер" завершилась со счетом 6:1 в пользу "горняков".Это повторение самого крупного поражения в истории львовян – ранее были матчи против "Вереса" в прошлом сезоне и "Кремня" в 1996-м (оба также по 1:6).