Ракицкий прошел медосмотр в российском клубе: результаты

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий успешно прошел медицинский осмотр в питерском "Зените". В ближайшее время российский клуб официально объявит о его трансфере.

29-летний украинец приступит к работе с командой на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок сборной Украины прибудет в Санкт-Петербург между первым и вторым сбором, где и будет представлен клубу.

Новости Ракицкий отправился подписывать контракт с российским клубом

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