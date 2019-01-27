Ракицкий прошел медосмотр в российском клубе: результаты

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий успешно прошел медицинский осмотр в питерском "Зените". В ближайшее время российский клуб официально объявит о его трансфере.
29-летний украинец приступит к работе с командой на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте, сообщает "Спорт-Экспресс".
Игрок сборной Украины прибудет в Санкт-Петербург между первым и вторым сбором, где и будет представлен клубу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Сам футболист хочет покинуть "горняков" из-за конфликта с тренером Паулу Фонсекой.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкогонеобходимостью кормить семью.
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболистав России.
Опубликованы впечатляющие условия трансфера Ракицкого в российский клуб.
Спустя некоторое время были раскрыты сенсационные причины перехода Ракицкого в "Зенит".
Российский клуб не намерен платить 14 млн за украинского футболиста, которому в нынешнем году исполнится 30 лет.
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