Ракицкий хочет покинуть "Шахтер": названа причина

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". У футболиста "Шахтера" возникли проблемы в донецком клубе.

В последнее время у игрока "горняков" нет взаимопонимания с тренером Паулу Фонсекой. Португальский специалист может исключить украинского защитника из основного состава. Кроме того, у Ракицкого есть проблемы с болельщиками клуба, сообщает SportArena.

Ярослав Ракицкий

Также в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" выходил на футболиста "Шахтера" еще в летнее трансферное окно, однако не успел согласовать условия перехода с донецким клубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн долларов. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

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