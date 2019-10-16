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16 октября • обновлено в 15:45
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"Россия враг": Роналду исполнил мечту 8-летнего сына защитника Украины

5.9т Читать материал на украинском

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на матче со сборной Украины в отборе Евро-2020 исполнил мечту украинского мальчика Александра – сына погибшего Героя Украины Сергея Цымбала.

"Россия враг": Роналду исполнил мечту 8-летнего сына защитника Украины

Один из величайших футболистов современности вывел на поле за руку 8-летнего ребенка. Об этом на своей странице в Facebook написал Анатолий Адамовский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Маленький Саша Цымбал. Сергей хотел бы видеть, как его сын ведет за руку Криштиану Роналду на поле в решающем матче Украина – Португалия. Россия враг!" – написал автор поста.

"Россия враг": Роналду исполнил мечту 8-летнего сына защитника Украины
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7 октября 2014 года Сергей Цымбал погиб под Дебальцево, прикрыв собой отход разведывательной группы. 1 декабря 2015-го он получил звание Героя Украины посмертно. 28-летний воин, защитник суверенитета государства сам любил футбол и передал это увлечение сыну.

Сергей Цымбал с сыном

Сергей Цымбал с сыном

Герой Украины Сергей Цымбал

Герой Украины Сергей Цымбал

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду на матче в Киеве установил фантастический рекорд, забив 700-й гол в карьере.

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Тема
Украина - Португалия
Персона
Криштиану Роналду
Место
Украина Киев
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Таев Иван
Таев Иван
Россия враг? Кому Рональдо? Когда и кому Роналду это сказал? Похоже на примитивную пещерную антироссийскую пропаганду для одноклеточных.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как будто сам Роналду сказал "Россия враг". Лoxлы хавают.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Khruslov Alexey,сначала бояры наверное накотил,а потом уже статью полностью прочитал.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кристина Стефанова,видно, что ты схавала.
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