"Немає питань": российский комментатор поздравил Украину с выходом на Евро-2020

Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на победу сборной Украины над Португалией (2:1).

"У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания – большие молодцы! Сегодня весь день в Фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией. А жовто-блакитных – с выходом на Евро!" - написал Андронов у себя в твиттере.

У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания - большие молодцы!



Сегодня весь день в фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.



А жовто-блактитных - с выходом на Евро! — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 октября 2019 г.

Один из читателей так прокомментировал пост журналиста: "Леша, даже удивительно, что ты по-русски пишешь. Давай уже на украинском". На что Андронов в ответ по-украински написал: "Немає питань. Вітаю Україну з виходом на Євро!".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук высмеял российскую сборную после победы над Португалией в отборе Евро-2020.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!