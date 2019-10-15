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15 октября • обновлено в 14:09
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"Немає питань": российский комментатор поздравил Украину с выходом на Евро-2020

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Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на победу сборной Украины над Португалией (2:1).

"У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания – большие молодцы! Сегодня весь день в Фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией. А жовто-блакитных – с выходом на Евро!" - написал Андронов у себя в твиттере.

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Один из читателей так прокомментировал пост журналиста: "Леша, даже удивительно, что ты по-русски пишешь. Давай уже на украинском". На что Андронов в ответ по-украински написал: "Немає питань. Вітаю Україну з виходом на Євро!".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук высмеял российскую сборную после победы над Португалией в отборе Евро-2020.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Алексей Андронов
Тег
Сборная Украины по футболу
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Юг Руси
Юг Руси
так цэ пырымога! )))))))))))))
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