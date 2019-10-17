"Не может меня обыграть": лидер сборной Украины потроллил Роналду

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Португалией в Киеве в матче отбора Евро-2020 и свою игру против лидера португальской сборной Криштиану Роналду.

Руслан Малиновский против Криштиану Роналду

"Мечтал ли я обменяться футболками с Криштиану Роналду? Послушайте, он же два матча не может меня обыграть! А Пепе так вообще — четыре. Но вообще эти ребята — пример для подражания, они настоящие профессионалы. В этот раз Роналду мы многого не позволили, а если он и выходил на ударную позицию, нас страховал Пятов", - сказал Малиновский в интервью zbirna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко заявил, что арбитр матча Украина - Португалия поставил несправедливый пенальти по подсказке Роналду.

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