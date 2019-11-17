Пятов обошел Шовковского и побил рекорд в сборной Украины

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов установил новый рекорд по числу матчей за сборную Украины среди вратарей.

Выйдя в старте национальной команды на игру против Сербии в квалификации Евро-2020, 35-летний уроженец Кропивницкого побил достижение Александра Шовковского. Легендарный голкипер "Динамо" провел в сине-желтой футболке 92 поединка. У Пятова теперь 93.

Кроме того, Андрей вышел на 5-е место в рейтинге всех футболистов сборной. На 4-м месте находится Олег Гусев (98). Лидер – Анатолий Тимощук. У него 144 матча.

Напомним, что сборная Украины по футболу ушла от поражения в заключительном матче квалификации на чемпионат Европы-2020. Подопечные Шевченко в 9-м туре сыграли вничью с командой Сербии - 2:2.

На пресс-конференции Андрея Николаевич заявил, что удивлен такой провальной игрой своих подопечных в дебютах каждого из таймов.

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