Лидеры сборной Украины вошли в топ-100 лучших игроков по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил Андрея Пятова и Руслана Малиновского в сотню лучших игроков по версии FedEx Performance Zone.

Как сообщает официальный сайт организации, при составлении рейтинга учитывалась форма футболистов в матчах Лиги Наций, товарищеских встречах и поединках отбора к Евро-2020. Положение игроков в списке обновлялось после каждого тура.

В топ-100 вошли двое представителей сборной Украины: Андрей Пятов занял 19 место, а Руслан Малиновский – 77. Третьим лучшим футболистом нашей национальной команды по версии FedEx Performance Zone стал Николай Матвиенко, занявший 114 строчку.

Николай Матвиенко и Андрей Пятов Зеркало недели

На двух первых позициях рейтинга оказались представители Нидерландов Мемфис Депай и Френки де Йонг, а третье место занял голкипер англичан Джордан Пикфорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вошла в топ-10 команд континента по итогам года.

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