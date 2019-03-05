В чемпионате Италии забит уникальный гол пяткой - видеофакт

Футболист "Сассуоло" Федерико Пелузо отметился необычным голом в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (1:1).

Получив передачу со штрафного от кромки поля, 35-летний защитник смог извернуться и прицельно пробить пяткой. Несмотря на то, что удар был совершен метров с 11, вратарь оказался бессилен.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть на этот шедевр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист забил фантастический гол с центра поля, установив уникальное достижение.

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