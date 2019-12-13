"Пускай наказывает": форвард "Динамо" оценил вылет из Лиги Европы

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин признался, что на месте президента Игоря Суркиса наказал бы команды за вылет из Лиги Европы.

Комментируя ничью со швейцарским "Лугано" в заключительном матче группового этапа, украинский нападающий взял вину на себя за ничейный исход встречи.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

"То, что нет результата – полностью моя вина. Просить прощения или извиняться – это никому не надо. Просто хочу сказать болельщикам, что нам стыдно не выходить из такой группы и не забивать такие мячи. Пускай руководство нашего клуба что-то решает, разбирается, как-то наказывает. Команду оштрафуют за такой футбол? Даже не знаю. Если бы я был президентом, думаю, как-то надо наказать", – приводит слова Беседина "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался в адрес болельщиков команды после позорного вылета из Лиги Европы.

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