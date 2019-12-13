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13 декабря • обновлено в 23:42
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"Пускай наказывает": форвард "Динамо" оценил вылет из Лиги Европы

1.7т
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Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин признался, что на месте президента Игоря Суркиса наказал бы команды за вылет из Лиги Европы.

Комментируя ничью со швейцарским "Лугано" в заключительном матче группового этапа, украинский нападающий взял вину на себя за ничейный исход встречи.

Новости
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Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо" Киев

"То, что нет результата – полностью моя вина. Просить прощения или извиняться – это никому не надо. Просто хочу сказать болельщикам, что нам стыдно не выходить из такой группы и не забивать такие мячи. Пускай руководство нашего клуба что-то решает, разбирается, как-то наказывает. Команду оштрафуют за такой футбол? Даже не знаю. Если бы я был президентом, думаю, как-то надо наказать", – приводит слова Беседина "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался в адрес болельщиков команды после позорного вылета из Лиги Европы.

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига Европы
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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