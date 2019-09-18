ПСЖ шокировал "Реал": результаты Лиги чемпионов 18 сентября

Матчами в группах А, B, С и D завершился 1-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Центральной встречей игрового дня стала битва в Париже, где местный ПСЖ разобрал на запчасти мадридский "Реал" (3:0). Ди Мария за полчаса сделал дубль и снял вопросы о победителе.

Отметим и поражение "Шахтера" (0:3), который в Харькове ничего не смог противопоставить быстрому и атакующему футболу от "Манчестер Сити".

Конкурент "горняков" по группе С "Динамо" Загреб разгромил итальянскую "Аталанту" (3:0).

Все результаты 18 сентября

Группа A

"Брюгге" Бельгия – "Галатасарай" Турция 0:0 (0:0, 0:0) Брюгге – Миньоле, Дели, Мата, Митрович, Рикка, Ванакен, Ритс (Альварес, 86), Бонавентуре (Дианье, 73), Вормер, Диатта, Окереке (Опенда, 60).

Галатасарай – Муслера, Мариано (Озбайраклы, 90), Маркао Тейшейра, Нагатомо, Луйиндама, Нзонзи, Сери (Донк, 90), Фегули, Лемина (Мор, 60), Бабел, Фалькао.

Предупреждения: Лемина (56), Опенда (73), Нзонзи (73), Вормер (80), Донк (90).

ПСЖ Франция – "Реал Мадрид" Испания 3:0 (2:0, 1:0) Голы: 1:0 – 14 Ди Мария, 2:0 – 33 Ди Мария, 3:0 – 90 Менье.

ПСЖ – Навас, Тиаго Силва, Бернат, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Диалло, 89), Верратти, Менье, Икарди (Шупо-Мотинг, 60).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Милитао, Карвахаль, Менди, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземиро, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (32), Винисиус Жуниор (82), Ди Мария (82), Варан (89), Бернат (90).

Группа B

"Олимпиакос" Греция – "Тоттенхэм" Англия 2:2 (1:2, 1:0) Голы: 0:1 – 26, пенальти Кейн, 0:2 – 30 Лукас Моура, 1:2 – 44 Поденсе, 2:2 – 54, пенальти Вальбуэна.

Олимпиакос – Жозе Са, Эльабделлауи, Мерья, Цимикас, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Бухалакис, Поденсе, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89).

Тоттенхэм – Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Уинкс, Кейн.

Предупреждения: Гильерме (14), Уинкс (88).

"Бавария" Германия – "Црвена Звезда" Сербия 3:0 (1:0, 2:0) Голы: 1:0 – 34 Коман, 2:0 – 80 Левандовски, 3:0 – 90 Мюллер.

Бавария – Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Перишич (Гнабри, 66), Алькантара, Коутиньо (Мюллер, 83), Толиссо (Мартинес, 65), Коман, Левандовски.

Црвена Звезда – Борян, Гобелич, Милунович, Жандер, Дегенек, Йованчич (Вулич, 62), Гарсия (Вуканович, 83), Марин, ван Ла Парра, Каньяс, Павков (Боачи, 70).

Предупреждения: Дегенек (51), Вулич (90).

Группа C

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия 0:3 (0:2, 0:1) Голы: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 – 76 Габриэл Жезус.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).

"Динамо Загреб" Хорватия – "Аталанта" Италия 4:0 (3:0, 1:0) Голы: 1:0 – 10 Леовац, 2:0 – 31 Оршич, 3:0 – 42 Оршич, 4:0 – 68 Оршич.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Дилавер, Ольмо, Моро (Гояк, 73), Оршич (Иванушец, 76), Адеми, Перич, Петкович (Гавранович, 83).

Аталанта – Голлини, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Иличич (Барроу, 88), Фройлер (Пашалич, 46), Масьелло (Малиновский, 46), Сапата.

Предупреждения: Гимшити (18), де Рон (27), Теофиль-Катрин (39), Моро (66), Госенс (79)

Группа D

"Байер" Германия – "Локомотив" Россия 1:2 (1:2, 0:0) Голы: 0:1 – 16 Крыховяк, 1:1 – 25, автогол Хеведес, 1:2 – 37 Баринов.

Байер – Градецки, Та, Венделл, Бендер, Бендер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Баумгартлингер (Амири, 71), Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.

Локомотив – Гильерме, Рыбус, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу (Идову, 90), Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Чорлука, Смолов.

Предупреждения: Баринов (55), Арангис (76).

"Атлетико" Испания – "Ювентус" Италия 2:2 (0:0, 2:2) Голы: 0:1 – 48 Куадрадо, 0:2 – 65 Матюиди, 1:2 – 70 Савич, 2:2 – 90 Эррера.

Атлетико – Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Сауль, Коке, Лемар (Корреа, 60), Томас (Эррера, 76), Жоау Феликс, Диего Коста.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Хедира (Бентанкур, 69), Матюиди, Пьянич (Рэмзи, 87), Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (15), Куадрадо (71), Диего Коста (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были сыграны встречи в квартетах E, F, G и H. Каталонская "Барселона" чудом ушла от поражения в матче с "Боруссией".

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