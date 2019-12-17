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17 декабря • обновлено в 18:54
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"Против Украины": стало известно, что будет делать Зозуля после скандала в Испании

2.8т
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Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что Роман Зозуля планирует созвать пресс-конференцию после скандала на матче в Испании, когда болельщики скандировали "Зозуля - нацист".

"Разговаривал с Зозулей. Понял, что абсолютно сознательно все делает, знает, почему это делает, и абсолютно спокойно понимает, что происходит на самом деле. У Романа есть в планах в ближайшее время выйти в публичную плоскость, возможно, с пресс-конференцией, возможно как-то по другому, чтобы озвучить свои мысли по этому поводу. Он прекрасно понимает, что люди в Испании абсолютно не разбираются в наших реалиях, и им нужно объяснить, что происходит в Украине. Они далеко и только некоторые благодаря Зозуле понимают, что нас атакуют и пытаются захватить", - заявил ведущий "Циганик Live" на FootballHub.

По словам Цыганыка, Роме очень приятно, что в Испании все больше людей понимают, что вся эта история проплаченная.

"Это пропагандистская история не против человека, а против украинца, который будет защищать свою страну. Футболисты "Альбасете", зная про то, что между Зозулей и фанами "Райо" сложные отношения, поддержали Романа перед выездом на матч и сказали, что будут в любом случае за него. Если будут оскорбления, они будут его защищать. Они настояли, чтобы он принял решение поехать на поединок", - подытожил журналист.

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"Никогда не сломает": "Динамо" отреагировало на скандал с Зозулей

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Со словами поддержки в адрес Романа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Роман Зозуля Игорь Цыганык
Место
Испания
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Нацист - есть нацист... Жаль, что таких очень много сейчас на Украине...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"и им нужно объяснить, что происходит в Украине." Что сказали носителю пещерной идеологии цивилизованные испанцы, мы уже узнали. Испанцы хорошо помнят историю 1936 - 39 гг.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Это кто атакует и пытается захватить Украину ?пусть Зозуля на пресухе нам всем поведает ,а то мы что то не знаем
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