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16 октября • обновлено в 17:47
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Протесты в Барселоне: футбольное Эль-Класико под угрозой срыва

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В связи с акциями протеста в Каталонии испанская Ла Лига попросила "Реал" и "Барселону" поменяться, чтобы матч Эль-Класико, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошел в Мадриде.

Однако руководство двух крупнейших испанских клубов отказалось от переноса центрального матча сезона, сообщает Marca.

Невероятная атмосфера на "Камп Ноу" в Барселоне

Невероятная атмосфера на "Камп Ноу" в Барселоне

footboom.com

Матч, который должен состояться 26 октября на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии, предлагалось перенести в Мадрид из-за акций протестов в Барселоне, вызванных судебными приговорами каталонским политикам. Однако оба испанских клуба выступили против переноса игры.

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Барселону охватили беспорядки: более 130 пострадавших

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. В автономии начались беспорядки.

Из-за акций протеста "Барселона" уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы собираются добираться на автобусе. Дело в том, что протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты "Барселоны" не могут добраться до аэропорта.

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Тема
Реал - Барселона
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид
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