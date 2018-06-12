"Просто невозможно!" Звездные украинцы высказались о ЧМ-2018

Матчем между сборными России и Саудовской Аравии в четверг, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ. 32 команды поспорят между собой за право называться сильнейшей на планете.

Накануне муниадля OBOZREVATEL провел опрос среди звездных украинцев. Мы задали три вопроса нашим читателям:

1. Будете ли смотреть ЧМ-2018 полностью?

2. За какую сборную будете болеть и почему?

3. Кто станет чемпионом мира?

Йожеф Сабо – участник ЧМ-66

"Динамо" Киев от Шурика

1. Несмотря на то, что на период чемпионата, мне нужно будет заниматься неотложными делами, естественно, собираюсь посмотреть все значимые матчи.

2. Три сборные будут в центре моего внимания - это Испания, Аргентина, Германия. На мой взгляд, они сейчас сильнейшие в мире.

3. Если не случится каких-либо неожиданностей (а в футболе это часто происходит), в финале сойдутся сборные Аргентины и Германии. Я думаю, что Месси с партнерами вполне по силам выиграть и принести Аргентине третий титул.

Константин Вихров – футбольный арбитр, награжден Золотым знаком ФИФА

"Динамо" Киев от Шурика

1. Такое футбольное пиршество пропустить просто невозможно!

2. Мои симпатии на этом мундиале всецело принадлежат сборным Уругвая и Аргентины, в составе которых играют многие звезды, выступающие в Европе. Мне импонирует легкость и импровизации на поле, которые присущи латиноамериканцам. В этом они и отличаются от европейских звезд.

3. Но чемпионом, по-моему, во второй раз подряд станет сборная Германии. В этой стране сильный чемпионат, тон в котором в основном задают "свои" игроки. А встретятся немцы в финале со сборной Франции.

Георгий Джангирян – вице-президент федерации регби Украины

1. Матчи чемпионата буду смотреть, находясь в Испании. Можно только представить, что будет твориться в местных барах, где собираются болельщики, ведь испанцы будут играть в одной группе со своими соседями – португальцами.

2. Англия подарила миру не только футбол, но и регби, так что болеть буду именно за них.

3. Конечно, англичане не являются фаворитами турнира, но я надеюсь, что спустя 52 года после последнего триумфа на домашнем первенстве, сборная Англии вновь выиграет мундиаль.

Артем Франков – главред журнала "Футбол"

"Динамо" Киев от Шурика

1. Постараюсь посмотреть как можно больше матчей ЧМ-2018. Для меня это не только удовольствие, но и работа.

2. Я давний поклонник сборных Англии и Германии.

3. А в финале чемпионата встретятся сборные Бразилии и Германии. У меня такое предчувствие, что спустя 16 лет бразильцы вернут себе звание сильнейшие сборной. Пора бы уже встряхнуться пятикратным! Кстати, если я не ошибаюсь, в составе бразильцев всего три игрока, выступающих в местных клубах, остальные в топ-командах Европы. Потенциал у них сумасшедший!

Вадим Крижевский – заслуженный врач Украины

1. Я болельщик со стажем. Предстоящие четыре мировых чемпионата смотрел от и до. Естественно, наибольшую радость мне принес ЧМ-2006, где наши футболиста сотворили настоящую сенсацию, дойдя до четвертьфинала. Естественно, расстроен, что нынешний мундиаль пройдет без сборной Украины.

2. Мне нравятся две команды, которые исповедую разный стиль игры и футбольную философию - сборные Германии и Англии.

3. Немцы в финале станут чемпионами и завоюют пятый титул.

Вадим Евтушенко – участник ЧМ-86

1. Такое футбольное событие проходит лишь раз в четыре года, поэтому смотреть буду по максимуму.

2. Я играл и работал тренером в Швеции. Как говорится, знаю футбол этой страны изнутри и , естественно, буду болеть за скандинавов. Надеюсь, что шведы выйдут из группы, хотя соперники здесь у них непростые. Одна Германия чего стоит!

3. А в финале, мне кажется, победит сборная Франции. В этом году это им вполне по силам.

Александр Бойко – двукратный чемпион СССР по футболу, отец вратаря "Динамо" Дениса Бойко

"Динамо" Киев от Шурика

1. Месяц такого футбола! Это нужно смотреть обязательно.

2. Я давно болею за сборные Бразилии и Англии, хотя на ЧМ-2018 , думаю, они вряд ли победят.

3. В финале вижу сборную Германии. Она и станет чемпионом.

Виктор Хлус – чемпион и обладатель Кубка СССР

"Динамо" Киев от Шурика

1. Поспорил с другом на ящик шампанского, кто больше посмотрит матчей чемпионата. Теперь назад дороги нет - буду смотреть до упора.

2. Я многолетний поклонник сборной Италии, но впервые за много лет итальянцы не попали на чемпионат. Так что буду наблюдать за их обидчиками - сборной Швеции.

3. Я думаю, что в решающем матче сойдутся сборные Германии и Испании. Победят немцы, хотя все может быть, ведь большой футбол непредсказуем.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные футболисты киевского "Динамо" сделали заявление о показе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.