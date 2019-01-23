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Пропавший футболист мог спастись: полиция назвала главные версии

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Аргентинский футболист Эмилиано Сала, самолет с которым бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф, мог спастись на плоту.

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

Как сообщила полиция острова Гернси у себя в Twitter они рассматривают четыре версии развития событий.

"Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.

  • Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

  • Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

  • Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

  • Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим", – говорится в заявлении.

Импровизированный мемориал в Кардифе

Импровизированный мемориал в Кардифе

Ранее во время поиска пропавшего самолета, на котором были новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот, полиция нашла обломки крушения.

"В море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. Направляем на место лодку", – рассказал Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд в эфире Sky Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция объявила о том, что спортсмен вряд ли будет обнаружен живым.

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Персона
Эмилиано Сала
Место
УэльсКардифф
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