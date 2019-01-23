Пропавший футболист мог спастись: полиция назвала главные версии

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, самолет с которым бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф, мог спастись на плоту.
Эмилиано Сала
Как сообщила полиция острова Гернси у себя в Twitter они рассматривают четыре версии развития событий.
"Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.
Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.
Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.
Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.
Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.
Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим", – говорится в заявлении.
1/2— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
9.30am
We are searching based on four possibilities:
1. They have landed elsewhere but not made contact.
2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact
3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board
2/2— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.
Our search area is prioritised on the life raft option.
More updates as information becomes available
Импровизированный мемориал в Кардифе
Ранее во время поиска пропавшего самолета, на котором были новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот, полиция нашла обломки крушения.
"В море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. Направляем на место лодку", – рассказал Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд в эфире Sky Sports.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция объявила о том, что спортсмен вряд ли будет обнаружен живым.
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