Пропавший футболист мог спастись: полиция назвала главные версии

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, самолет с которым бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф, мог спастись на плоту.

Как сообщила полиция острова Гернси у себя в Twitter они рассматривают четыре версии развития событий.

"Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.

Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим", – говорится в заявлении.

1/2



9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board